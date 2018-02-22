Родственнику нардепа незаконно передали 8 га берегов Каневского водохранилища
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Прокуратура Киевской области требует вернуть государству из незаконного владения близкого родственника одного из народных депутатов Украины 8 га земель водного фонда на территории Козинского поселкового совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Как говорится в сообщении, Обуховская районная государственная администрация в 2009 году передала в частную собственность для ведения личного крестьянского хозяйства земельные участки общей площадью 8 га из числа земель водного фонда.
В частности, это касается прибрежной защитной полосы Каневского водохранилища в административных границах Козинского поселкового совета Обуховского района. Согласно Закону к землям государственной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность, относятся земли водного фонда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп: тот факт, что земля не является товаром - это коммунизм
“В дальнейшем через ряд гражданско-правовых сделок указанные земли приобретены в собственность близким родственником народного депутата Украины и в дальнейшем внесены в уставный фонд общества.
С целью восстановления положения, существовавшего до нарушения права собственности украинского народа на землю и водные ресурсы, прокуратурой Киевской области в хозяйственный суд Киевской области предъявлен иск о признании недействительными распоряжений и истребовании в пользу государства 8 га земель водного фонда”, – информирует прокуратура.
Напомним, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой Донецкой области разоблачили сделку должностных лиц с земельными участками на побережье Азовского моря.