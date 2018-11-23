Родичі жертв MH17 подали скаргу на Росію до ЄСПЛ

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Родичі 55 жертв збитого над Донбасом літака рейсу MH17 подали скаргу проти Росії до Європейського суду з прав людини. Вони звинувачують Росію в порушенні базових прав збиттям літака і блокуванням подальшого розслідування, передає УНН з посиланням на NOS.