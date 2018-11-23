Родичі жертв MH17 подали скаргу на Росію до ЄСПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Родичі 55 жертв збитого над Донбасом літака рейсу MH17 подали скаргу проти Росії до Європейського суду з прав людини. Вони звинувачують Росію в порушенні базових прав збиттям літака і блокуванням подальшого розслідування, передає УНН з посиланням на NOS.
“Росія не надала важливої інформації Об’єднаній слідчій групі, вважають мої клієнти. Більш того, вона представила фактами, які згодом не підтвердилися”, — заявив адвокат родичів.
У матеріалі зазначено, що позов уже надійшов до суду в Страсбурзі.
Літак Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий зенітним ракетним комплексом “Бук” над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей — усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування — як технічне, так і кримінальне — очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих. 24 травня 2018 влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили РФ в катастрофі літака.
Росія постійно заперечує всі результати розслідування. У Москві з його висновками не згодні і стверджують, що воно ігнорує інформацію, надану російською стороною.
У російських ЗМІ і заявах офіційних осіб, зокрема з Міноборони Росії, називалися цілком різні, часто взаємовиключні, версії катастрофи, що мали б зняти вину з Росії — в ній звинувачували, зокрема, українських військових. Проте в перебігу розслідування всі вони були спростовані.