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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101567 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107326 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 143178 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139750 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134010 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127196 просмотра

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7 марта, 08:52 • 167192 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141584 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145383 просмотра

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Родственники жертв MH17 подали жалобу на Россию в ЕСПЧ

Родственники жертв MH17 подали жалобу на Россию в ЕСПЧ

Киев  •  УНН

 • 11735 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Родственники 55 жертв сбитого над Донбассом самолета рейса MH17 подали жалобу против России в Европейский суд по правам человека. Они обвиняют Россию в нарушении базовых прав сбиванием самолета и блокировкой дальнейшего расследования, передает УНН со ссылкой на NOS.

"Россия не предоставила важной информации Объединенной следственной группе, считают мои клиенты. Более того, она представила фактами, которые впоследствии не подтвердились", - заявил адвокат родственников.

В материале отмечается, что иск уже поступил в суд в Страсбурге.

Самолет Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек - все, кто был на борту. По соглашению Украины, на территории которой произошла трагедия, международное расследование - как техническое, так и уголовное - возглавили Нидерланды, граждан которых было больше всего среди погибших. 24 мая 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в катастрофе самолета.

Россия постоянно отрицает все результаты расследования. В Москве с его выводами не согласны и утверждают, что оно игнорирует информацию, предоставленную российской стороной.

В российских СМИ и заявлениях официальных лиц, в том числе с Минобороны России, назывались совершенно разные, часто взаимоисключающие, версии катастрофы, которые должны снять вину с России - в ней обвиняли, в частности, украинских военных. Однако в ходе расследования все они были опровергнуты.

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