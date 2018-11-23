Родственники жертв MH17 подали жалобу на Россию в ЕСПЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Родственники 55 жертв сбитого над Донбассом самолета рейса MH17 подали жалобу против России в Европейский суд по правам человека. Они обвиняют Россию в нарушении базовых прав сбиванием самолета и блокировкой дальнейшего расследования, передает УНН со ссылкой на NOS.
"Россия не предоставила важной информации Объединенной следственной группе, считают мои клиенты. Более того, она представила фактами, которые впоследствии не подтвердились", - заявил адвокат родственников.
В материале отмечается, что иск уже поступил в суд в Страсбурге.
Самолет Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек - все, кто был на борту. По соглашению Украины, на территории которой произошла трагедия, международное расследование - как техническое, так и уголовное - возглавили Нидерланды, граждан которых было больше всего среди погибших. 24 мая 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в катастрофе самолета.
Россия постоянно отрицает все результаты расследования. В Москве с его выводами не согласны и утверждают, что оно игнорирует информацию, предоставленную российской стороной.
В российских СМИ и заявлениях официальных лиц, в том числе с Минобороны России, назывались совершенно разные, часто взаимоисключающие, версии катастрофы, которые должны снять вину с России - в ней обвиняли, в частности, украинских военных. Однако в ходе расследования все они были опровергнуты.