Родичі та друзі зустріли звільнених заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Родичі та друзі зустріли звільнених заручників у міжнародному аеропорту “Бориспіль”, повідомляє УНН.
Після того, як Президент України Петро Порошенко та посли іноземних держав виступили з промовами, Глава держави закликав родичів підійти та привітати близьких людей зі звільненням та поверненням додому.
Наразі всі обіймаються, дарують квіти звільненим хлопцям, вигукують “Слава Україні!”, “Герої!”.
Як повідомляв УНН, звільнені українські полонені прилетіли в аеропорт “Бориспіль”.