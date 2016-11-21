Родичі пасажирів зниклого MH370 самостійно шукатимуть уламки літака
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Група родичів пасажирів зниклого в 2014 році Boeing 777 авіакомпанії Malaysian Airlines відправляється на Мадагаскар в пошуках розгадки того, що сталося з літаком, передає УНН з посиланням на ВВС.
Родичі незадоволені ходом пошукової операції, організованої владою Малайзії, Австралії і Китаю, і мають намір провести власну операцію з пошуку уламків лайнера.
Як наголошується в заяві ініціативної групи з сімох родичів, мета їхньої поїздки - нагадати публіці, що зниклий з 239 людьми на борту літак все ще не знайдено.
Родичі хочуть організувати пошукову операцію із залученням населення Мадагаскару і мають намір виплачувати винагороду за кожен знайдений уламок лайнера.
Нагороди будуть виплачуватися за рахунок власних коштів родичів. Як саме буде встановлюватися приналежність знайдених уламків, в повідомленні не вказується.
У своїй заяві родичі пасажирів критикують безрезультатну операцію з пошуку слідів лайнера, організовану владою Малайзії, Австралії і Китаю.
Літак Boeing 777, що виконував рейс MH370 з Куала-Лумпура в Пекін, пропав з екранів радарів в ніч на 8 березня 2014 року. На борту перебували 227 пасажирів і 12 членів екіпажу.
Лайнер імовірно зазнав катастрофи в південній частині Індійського океану, проте пошукова операція, яка обійшлася в 135 млн доларів, ні до чого не привела.
Як повідомлялося, ця операція стала наймасштабнішою в історії авіації. У червні міністри транспорту Малайзії, Австралії і Китаю домовилися призупинити пошуки.