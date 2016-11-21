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Родственники пассажиров пропавшего MH370 будут самостоятельно искать обломки самолета

Киев • УНН

 • 6601 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Группа родственников пассажиров пропавшего в 2014 году Boeing 777 авиакомпании Malaysian Airlines отправляется на Мадагаскар в поисках разгадки того, что произошло с самолетом, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Родственники пассажиров пропавшего MH370 будут самостоятельно искать обломки самолета

Родственники недовольны ходом поисковой операции, организованной властями Малайзии, Австралии и Китая, и намерены провести собственную операцию по поиску обломков лайнера.

Как отмечается в заявлении инициативной группы из семи родственников, цель их поездки - напомнить публике, что пропавший с 239 лицами на борту самолет все еще не найден.

Родственники хотят организовать поисковую операцию с привлечением населения Мадагаскара и намерены выплачивать вознаграждение за каждый найденный обломок лайнера.

Награды будут выплачиваться за счет собственных средств родственников. Как будет устанавливаться принадлежность найденных обломков, в сообщении не указывается.

В своем заявлении родственники пассажиров критикуют бесполезную операцию по поиску следов лайнера, организованную властями Малайзии, Австралии и Китая.

Самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Лайнер вероятно потерпел катастрофу в южной части Индийского океана, однако поисковая операция, которая обошлась в 135 млн долларов, ни к чему не привела.

Как сообщалось, эта операция стала самой масштабной в истории авиации. В июне министры транспорта Малайзии, Австралии и Китая договорились приостановить поиски.

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