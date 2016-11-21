Родственники пассажиров пропавшего MH370 будут самостоятельно искать обломки самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Группа родственников пассажиров пропавшего в 2014 году Boeing 777 авиакомпании Malaysian Airlines отправляется на Мадагаскар в поисках разгадки того, что произошло с самолетом, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Родственники недовольны ходом поисковой операции, организованной властями Малайзии, Австралии и Китая, и намерены провести собственную операцию по поиску обломков лайнера.
Как отмечается в заявлении инициативной группы из семи родственников, цель их поездки - напомнить публике, что пропавший с 239 лицами на борту самолет все еще не найден.
Родственники хотят организовать поисковую операцию с привлечением населения Мадагаскара и намерены выплачивать вознаграждение за каждый найденный обломок лайнера.
Награды будут выплачиваться за счет собственных средств родственников. Как будет устанавливаться принадлежность найденных обломков, в сообщении не указывается.
В своем заявлении родственники пассажиров критикуют бесполезную операцию по поиску следов лайнера, организованную властями Малайзии, Австралии и Китая.
Самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.
Лайнер вероятно потерпел катастрофу в южной части Индийского океана, однако поисковая операция, которая обошлась в 135 млн долларов, ни к чему не привела.
Как сообщалось, эта операция стала самой масштабной в истории авиации. В июне министры транспорта Малайзии, Австралии и Китая договорились приостановить поиски.