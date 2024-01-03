"Роби своє": дружина військового реалізувала родинну мрію - відкрила бізнес з вирощування зелені

Ірина та Ігор Гуки здобули перемогу у конкурсі бізнес-ідей "Роби своє" й побудували теплицю. Там подружжя вирощує різноманітну зелень, пропонує її місцевим жителям, на ринках, у магазинах та місцевих кафе, передає УНН.

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Проєкт реалізували у селі Мирне Київської області, за підтримки Старинської птахофабрики та благодійного фонду "МХП-Громаді".

Цікаво, що Ігор планував створити теплицю власноруч. Проте через деякий час чоловік став на захист України. Тому у жовтні 2023 року Ірина самостійно реалізувала їхню мрію. Зараз Ігор вдома, проходить реабілітацію та допомагає дружині по господарству.

Зауважимо, що "Роби своє" - це конкурс бізнес-ідей, спрямований на підтримку мікропідприємництва в селах та малих містах для зміцнення економіки України. У 2023 році благодійний фонд "МХП-Громаді", який є організатором конкурсу, підтримав 80 бізнес-проєктів на суму понад 7,4 млн гривень.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.