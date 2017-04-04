Роботи з відновлення газопостачання у Балаклії завершуються - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Завершуються роботи з відновлення газопостачання у Балаклії. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“Завершується відновлення газопостачання м.Балаклія. Залишилось підключити близько 48 абонентів, де відсутні власники або забиті вентиляційні канали. Проводиться робота з прочистки та відновлення вентиляційних каналів”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що з початку виконання робіт від місцевого населення отримано 558 заявок про виявлення ВНП, з яких усі відпрацьовано.
Всього з початку робіт вилучено 6 тис. 741 вибухонебезпечний предмет.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.