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Роботи з відновлення газопостачання у Балаклії завершуються - ДСНС

Роботи з відновлення газопостачання у Балаклії завершуються - ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Завершуються роботи з відновлення газопостачання у Балаклії. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

“Завершується відновлення газопостачання м.Балаклія. Залишилось підключити близько 48 абонентів, де відсутні власники або забиті вентиляційні канали. Проводиться робота з прочистки та відновлення вентиляційних каналів”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що з початку виконання робіт від місцевого населення отримано 558 заявок про виявлення ВНП, з яких усі відпрацьовано.

Всього з початку робіт вилучено 6 тис. 741 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Українські Національні Новини

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