Работы по восстановлению газоснабжения в Балаклее завершаются - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Завершаются работы по восстановлению газоснабжения в Балаклее. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"Завершается восстановление газоснабжения г.Балаклея. Осталось подключить около 48 абонентов, где отсутствуют собственники или забиты вентиляционные каналы. Проводится работа по прочистке и восстановление вентиляционных каналов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что с начала выполнения работ от местного населения получено 558 заявок об обнаружении ВНП, из которых все отработано.
Всего с начала работ изъято 6 тыс. 741 взрывоопасный предмет.
Напомним, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.