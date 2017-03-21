Роботи-поліцейські патрулюватимуть вулиці Дубая з травня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Перші роботи-поліцейські на вулицях міста-емірату Дубаї з'являться в травні цього року, передає УНН з посиланням на Arabian Business.
"Люди матимуть можливість ставити запитання і подавати скарги, але вони також зможуть отримувати радість від спілкування з роботами," – заявив очільник департаменту поліції смарт-служб Дубая полковник Халід Насер Алразугі.
Електронні поліцейські зможуть комунікувати з людьми за допомогою екрану і мікрофону, з'єднаних з дзвінковими центрами поліції. Роботам, які розпізнають багато мов світу, можна буде передавати інформацію про порушення та злочини, сплачувати штрафи та надавати документи для правоохоронних органів.
Вперше ідею про запуск роботів-поліцейських в Дубаї було озвучено в 2015 році. Моделі електронних вартових порядку були представлені торік на виставці GITEX, яка відбулась в еміраті.
Також, очікується, що до 2030 року в Дубаї з'явиться поліцейський відділок, який працюватиме без допомоги людей. Таким чином, майже чверть усіх співробітників поліції міста становитимуть роботи.
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