Роботы-полицейские будут патрулировать улицы Дубая с мая

"Люди будут иметь возможность задавать вопросы и подавать жалобы, но они также смогут получать радость от общения с работами", - заявил глава департамента полиции смарт-служб Дубая полковник Халид Насер Алразуги.

Электронные полицейские смогут коммуницировать с людьми с помощью экрана и микрофона, соединенных с созвоночными центрами полиции. Работам, которые распознают многие языки мира, можно будет передавать информацию о нарушениях и преступлениях, платить штрафы и предоставлять документы для правоохранительных органов.

Впервые идею о запуске роботов-полицейских в Дубае было озвучено в 2015 году. Модели электронных стражей порядка были представлены в прошлом году на выставке GITEX, которая состоялась в эмирате.

Также, ожидается, что к 2030 году в Дубае появится полицейский участок, который будет работать без помощи людей. Таким образом, почти четверть всех сотрудников полиции города составят работы.

Напомним, А.Меркель открыла в Ганновере компьютерную ярмарку CeBIT.