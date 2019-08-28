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Робота над законопроектом про цифрову економіку майже завершена — МЕРТ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявив, що робота над проектом закону про цифрову економіку практично завершена, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

"У 2017 році за нашою ініціативою Уряд схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України. Ми практично завершили роботу над проектом закону про цифрову економіку, який стане важливим системним документом для цифрового розвитку України й додасть +5-7% до ВВП України щорічно", - сказав Кубів.

Він також зазначив, що у 2018 році електронна комерція в Україні зросла на 25%. Україна наразі посідає друге місце за темпами електронної комерції в Європі.

Окрім того, він нагадав, що 30 січня 2019 року Уряд встановив обов'язковий цифровий формат державної політики, тобто принцип "цифровий за замовчуванням" (digital by default).

"Це означає, що органи державної влади повинні в першу чергу працювати у digital-форматі для документів. Тим більше, що завдяки системі електронної взаємодії державних інформресурсів "Трембіта" уже майже 5500 документів щодня пересилаються в електронній формі", - наголосив Кубів.

Нагадаємо, Президент підписав указ щодо розвитку електронних послуг.

Українські Національні Новини

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