Работа над законопроектом о цифровой экономике почти завершена — МЭРТ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Первый вицепремьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что работа над проектом закона о цифровой экономике практически завершена, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины.
"В 2017 году по нашей инициативе Правительство одобрило Концепцию развития цифровой экономики и общества Украины. Мы практически завершили работу над проектом закона о цифровой экономике, который станет важным системным документом для цифрового развития Украины и придаст + 5-7% к ВВП Украины ежегодно", - сказал Кубив.
Он также отметил, что в 2018 году электронная коммерция в Украине выросла на 25%. Украина сейчас занимает второе место по темпам электронной коммерции в Европе.
Кроме того, он напомнил, что 30 января 2019 года Правительство установило обязательный цифровой формат государственной политики, то есть принцип "цифровой по умолчанию" (digital by default).
"Это означает, что органы государственной власти должны в первую очередь работать в digital-формате для документов. Тем более, что благодаря системе электронного взаимодействия государственных информресурсов "Трембита" уже почти 5500 документов в день пересылаются в электронной форме", - отметил Кубов.
Напомним, Президент подписал указ по развитию электронных услуг.