Робота Донецької фільтрувальної станції відновлена – П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Роботу Донецької фільтрувальної станції відновлено. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.
"Донецьку фільтрувальну станцію запущено в роботу. Вода пішла по водогонах на Авдіївку та навколишні населені пункти", - написав П.Жебревський.
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За його словами, через кілька годин вода почне наповнювати міські резервуари.
"Сьогодні з 16:00 до 22:00 ми ще подамо на місто залишок води з міського резервуару. А вже завтра зранку розпочнемо подачу води у нормальному режимі",- уточнив П.Жебрівський.