Работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Работу Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский, передает УНН.
"Донецкая фильтровальная станция запущена в работу. Вода пошла по водопроводах на Авдеевку и окружающие населенные пункты", - написал П.Жебревський.
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По его словам, через несколько часов вода начнет наполнять городские резервуары.
"Сегодня с 16:00 до 22:00 мы еще будем подавать в город остаток воды из городского резервуара. А уже завтра утром начнем подачу воды в нормальном режиме", - уточнил П.Жебривский.