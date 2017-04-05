"Донецкая фильтровальная станция ​​запущена в работу. Вода пошла по водопроводах на Авдеевку и окружающие населенные пункты", - написал П.Жебревський.

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По его словам, через несколько часов вода начнет наполнять городские резервуары.

"Сегодня с 16:00 до 22:00 мы еще будем подавать в город остаток воды из городского резервуара. А уже завтра утром начнем подачу воды в нормальном режиме", - уточнил П.Жебривский.