Робочі групи мають не допустити скорочення працівників через підвищення "мінімалки" – П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Обласні міжвідомчі робочі групи із забезпечення підвищення мінімальної зарплати мають не допустити скорочень чи переведення на неповні ставки працівників через підвищення мінімальної зарплати, повідомив під час нарад з керівництвом Івано-Франківської області та райдержадміністрацій заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє прес-служба Уряду, передає УНН.
"У кожній області, за моїм дорученням, вже почали створювати аналогічні урядовій робочі групи із забезпечення підвищення мінімальної зарплати. Завдання цих груп – володіти ситуацією по кожній бюджетній установі: що там відбувається і як виконується законодавство України щодо підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Не можна допустити жодних скорочень, переведення на неповні ставки чи скорочений робочий день", - сказав П.Розенко.
Крім того, за його словами, робочі групи не повинні допустити "зрівнялівки" зарплат низько кваліфікованих і висококваліфікованих працівників.
Разом з тим, за даними віце-прем'єра Уряд додатково заклав понад 40 млрд грн у держбюджеті для оплати праці бюджетників і законодавчо надав право використовувати для оплати праці вчителів, лікарів, працівників соціальної сфери тощо в тому числі кошти місцевих бюджетів.
Нагадаємо, 1 січня, вступив у силу закон, який передбачає зростання мінімальної заробітної плати до 3,2 тис. грн.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” щодо збільшення мінімальної заробітної платні до 3200 гривень.