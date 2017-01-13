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Рабочие группы должны не допустить сокращения работников из-за повышения "минималки" - П.Розенко

Рабочие группы должны не допустить сокращения работников из-за повышения "минималки" - П.Розенко

Киев • УНН

 • 10755 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Областные межведомственные рабочие группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты должны не допустить сокращений или перевода на неполные ставки работников из-за повышения минимальной зарплаты, сообщил во время совещаний с руководством Ивано-Франковской области и райгосадминистраций  Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс -служба Правительства, передает УНН.

"В каждой области, по моему поручению уже начали создавать аналогичные правительственной рабочие группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты. Задача этих групп - владеть ситуацией по каждому бюджетному учреждению: что там происходит и как выполняется законодательство Украины о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривен. нельзя допустить никаких сокращений, перевода на неполные ставки или сокращенный рабочий день ", - сказал П.Розенко.

Кроме того, по его словам, рабочие группы не должны допустить "уравниловки" зарплат низко квалифицированных и высококвалифицированных работников.

Вместе с тем, по данным вице-премьера Правительство дополнительно заложило более 40 млрд грн в госбюджете для оплаты труда бюджетников и законодательно предоставило право использовать для оплаты труда учителей, врачей, работников социальной сферы и т.д. в том числе средства местных бюджетов.

Напомним, 1 января, вступил в силу закон, который предусматривает рост минимальной заработной платы до 3,2 тыс. грн.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 гривен .

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