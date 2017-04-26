Робоча група разом із депутатами перевірить забудову прибережних схилів Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Робоча група у складі двох депутатських комісій Одеської міськради перевірить забудову прибережних схилів, яку веде сирійський бізнесмен Аднан Ківан. За таке рішення одноголосно проголосували 50 присутніх депутатів пыд час чергової сесії Одеської міськради, 26 квітня, передає УНН з посиланням на "Подробности".
Ініціатором створення робочої групи став депутат Олександр Іваницький (фракція "Довіряй справам"), який прямо в залі на слайдах показав ситуацію в прибережній зоні Одеси.
"На адресу нашої депутатської комісії регулярно надходять звернення громадян і громадських діячів з проханням розібратися в ситуації на приморських схилах міста. На цих кадрах чітко видно, що ситуація практично досягла своєї критичної точки. Через нестійкість схилу зсувні процеси можуть активізуватися в будь-який момент. Інтенсивна забудова, яку сьогодні веде на цій ділянці компанія "Кадорр", може призвести до руйнівних наслідків", - зазначив О.Іваницький.
За словами депутата, якщо найближчим часом не вжити заходів, то прибережні схили Одеси може спіткати доля Чорноморська.
"Чорноморськ – як яскравий приклад безвідповідальності і профанації забудовника. Виходячи із ситуації, Одеса перебуває в зоні аналогічного ризику", - акцентував депутат.
За інформацією О.Іваницького, аналогічна ситуація з рухом ґрунтів спостерігається в районі забудови на вулиці Каманіна і колишнього санаторію "Нафтовик".
Найближчим часом робоча група у складі двох депутатських комісій, профільних фахівців та працівників виконкому проведе комплексну перевірку прибережних схилів міста.