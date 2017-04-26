Рабочая группа из числа депутатов проверит застройку прибрежных склонов в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Рабочая группа в составе двух депутатских комиссий Одесского горсовета проверит застройку прибрежных склонов, которую ведет сирийский бизнесмен Аднан Киван. За такое решение единогласно проголосовали 50 присутствующих депутатов в ходе очередной сессии Одесского горсовета, 26 апреля, передает УНН со ссылкой на "Подробности".
Инициатором создания рабочей группы стал депутат Александр Иваницкий (фракция “Доверяй делам”), который прямо в зале на слайдах показал сложившуюся ситуацию в прибрежной зоне Одессы.
“В адрес нашей депутатской комиссии регулярно приходят обращения граждан и отдельных общественников с просьбой разобраться в ситуации на приморских слонах города. На этих кадрах четко видно, что ситуация практически достигла своей критической точки. Из-за неустойчивости склона оползневые процессы могут активизироваться в любой момент. Интенсивная застройка, которую сегодня ведет на этом участке компания „Кадорр“, может привести к разрушительным последствиям”, — отметил Александр Иваницкий.
По словам депутата, если в ближайшее время не предпринять меры, то прибрежные склоны Одессы может постигнуть судьба Черноморска.
“Черноморск — как яркий пример безответственности и профанации застройщика. Исходя из сложившейся ситуации, Одесса находится в зоне аналогичного риска”, — акцентировал депутат.
По информации Иваницкого, аналогичная ситуация с подвижкой грунтов наблюдается в районе застройки на улице Каманина и бывшего санатория “Нефтяник”.
В ближайшее время рабочая группа в составе двух депутатских комиссий, профильных специалистов и сотрудников исполкома проведет комплексную проверку прибрежных склонов города.