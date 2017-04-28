Робоча група схвалила порядок анбандлінгу НАК "Нафтогаз України"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Робоча група з питань прискорення реформи корпоративного управління ПАТ “НАК “Нафтогаз України” на своєму засіданні ухвалила спосіб забезпечення майном нового оператора газотранспортної системи — ПАТ “Магістральні газопроводи України”. Про це повідомляє прес-служба КМУ, передає УНН.
“Варіант, запропонований робочою підгрупою, передбачає передачу майна ПАТ “Укртрансгаз” новому оператору ГТС ПАТ “МГУ” без виникнення податкових зобов’язань і значних фінансових витрат для нового оператора“,- йдеться у повідомленні.
У прес-службі зазначили, що алгоритм дій при відокремленні оператора ГТС розробила робоча підгрупа спільно з міжнародними партнерами, експертами та представниками Секретаріату Європейського енергетичного співтовариства.
Зазначається, що порядок ухвалено з можливістю його подальшого доопрацювання.
Як повідомляв раніше УНН, уряд України продовжить реформу ключового енергетичного державного холдингу НАК “Нафтогаз України”, яка передбачає розмежування функцій компанії та її розділення, і поширить приклад корпоративних перетворень на інші державні компанії, що мають стратегічне значення.
Нагадаємо, Прем’єр В.Гройсман наполягав на швидшому створені ринку газу. Раніше “Нафтогаз” підписав меморандум про можливу співпрацю з Eustream і Snam.