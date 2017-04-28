Рабочая группа одобрила порядок анбандлингу НАК "Нафтогаз Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Рабочая группа по вопросам ускорения реформы корпоративного управления ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" на своем заседании приняла способ обеспечения имуществом нового оператора газотранспортной системы - ОАО "Магистральные газопроводы Украины". Об этом сообщает пресс-служба КМУ, передает УНН.
"Вариант, предложенный рабочей подгруппой, предусматривает передачу имущества ПАО "Укртрансгаз" новом оператору ГТС ОАО "МГУ" без возникновения налоговых обязательств и значительных финансовых затрат для нового оператора", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что алгоритм действий при отделении оператора ГТС разработала рабочая подгруппа совместно с международными партнерами, экспертами и представителями Секретариата Европейского энергетического сообщества.
Отмечается, что порядок принят с возможностью его дальнейшей доработки.
Как сообщал ранее УНН, правительство Украины продолжит реформу ключевого энергетического государственного холдинга НАК "Нафтогаз Украины", которая предусматривает разделение функций компании и ее разделение, и распространит пример корпоративных преобразований на другие государственные компании, которые имеют стратегическое значение .
Напомним, Премьер В.Гройсман настаивал на скорейшем созданы рынка газа. Ранее "Нафтогаз" подписал меморандум о возможном сотрудничестве с Eustream и Snam.