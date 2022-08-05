"Роблять неоціненний внесок": Залужний подякував жінкам, які воюють у ЗСУ

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"Тисячі жінок, які сьогодні служать і працюють у Збройних силах України, роблять неоціненний внесок у захист нашої держави. Повага і вдячність кожній з них", – написав Залужний.

Нагадаємо

Станом на 23 липня у ЗСУ служить більше ніж 38 тисяч жінок, із них понад 5 тисяч перебувають на передовій.