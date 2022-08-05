"Роблять неоціненний внесок": Залужний подякував жінкам, які воюють у ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував жінкам, які захищають країну в лавах ЗСУ, повідомляє УНН із посиланням на його Telegram.
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"Тисячі жінок, які сьогодні служать і працюють у Збройних силах України, роблять неоціненний внесок у захист нашої держави. Повага і вдячність кожній з них", – написав Залужний.
Нагадаємо
Станом на 23 липня у ЗСУ служить більше ніж 38 тисяч жінок, із них понад 5 тисяч перебувають на передовій.