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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 24153 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 67949 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 162710 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 165768 перегляди

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"Роблять неоціненний внесок": Залужний подякував жінкам, які воюють у ЗСУ

"Роблять неоціненний внесок": Залужний подякував жінкам, які воюють у ЗСУ

Київ • УНН

 • 142725 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував жінкам, які захищають країну в лавах ЗСУ, повідомляє УНН із посиланням на його Telegram.

Цитата

"Тисячі жінок, які сьогодні служать і працюють у Збройних силах України, роблять неоціненний внесок у захист нашої держави. Повага і вдячність кожній з них", – написав Залужний.

Нагадаємо

Станом на 23 липня у ЗСУ служить більше ніж 38 тисяч жінок, із них понад 5 тисяч перебувають на передовій.

Українські Національні Новини

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