Маляр назвала кількість жінок, які воюють в ЗСУ

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Маляр, зазначила, що зараз понад 50 тис. жінок служать у ЗСУ, серед них 5 тис. - на передовій.

"Крім 38 тисяч жінок-військовослужбовців, у нас ще є цивільні жінки, які працюють у Збройних Силах України. Тому загалом у нас понад 50 тисяч жінок у ЗСУ. На передовій сьогодні у нас понад 5 тисяч жінок", – сказала вона.

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Міністерство оборони України разом з волонтерами працює над впровадженням жіночої уніфікованої військової форми.