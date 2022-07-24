Маляр назвала кількість жінок, які воюють в ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Станом на 23 липня у ЗСУ, служить понад 38 тис. жінок, з яких понад 5 тис. зараз перебувають на передовій. Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентельменів у Києві, інформує УНН.
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Маляр, зазначила, що зараз понад 50 тис. жінок служать у ЗСУ, серед них 5 тис. - на передовій.
"Крім 38 тисяч жінок-військовослужбовців, у нас ще є цивільні жінки, які працюють у Збройних Силах України. Тому загалом у нас понад 50 тисяч жінок у ЗСУ. На передовій сьогодні у нас понад 5 тисяч жінок", – сказала вона.
Нагадаємо
Міністерство оборони України разом з волонтерами працює над впровадженням жіночої уніфікованої військової форми.