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Маляр назвала количество женщин, воюющих в ВСУ

Маляр назвала количество женщин, воюющих в ВСУ

Киев • УНН

 • 258625 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. По состоянию на 23 июля в ВСУ, служит более 38 тыс. женщин, из которых более 5 тыс. сейчас находятся на передовой. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала во время Второго международного саммита первых леди и джентельменов в Киеве, сообщает УНН.

 

Цитата

Маляр, отметила, что сейчас более 50 тыс. женщин служат в ВСУ, среди них 5 тыс. – на передовой.

"Кроме 38 тысяч женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, работающие в Вооруженных Силах Украины. Поэтому в общей сложности у нас более 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тысяч женщин", – сказала она.

Напомним 

Министерство обороны Украины вместе с волонтерами работает над внедрением женской унифицированной военной формы.

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