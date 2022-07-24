Маляр назвала количество женщин, воюющих в ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. По состоянию на 23 июля в ВСУ, служит более 38 тыс. женщин, из которых более 5 тыс. сейчас находятся на передовой. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала во время Второго международного саммита первых леди и джентельменов в Киеве, сообщает УНН.
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Маляр, отметила, что сейчас более 50 тыс. женщин служат в ВСУ, среди них 5 тыс. – на передовой.
"Кроме 38 тысяч женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, работающие в Вооруженных Силах Украины. Поэтому в общей сложности у нас более 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тысяч женщин", – сказала она.
Напомним
Министерство обороны Украины вместе с волонтерами работает над внедрением женской унифицированной военной формы.