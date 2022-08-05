"Делают неоценимый вклад": Залужный поблагодарил женщин, которые воюют в ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поблагодарил женщин, которые защищают страну в рядах ВСУ, сообщает УНН со ссылкой на его Telegram.
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"Тысячи женщин, которые сегодня служат и работают в Вооруженных силах Украины, вносят неоценимый вклад в защиту нашего государства. Уважение и благодарность каждой из них", – написал Залужный.
Напомним
По состоянию на 23 июля в ВСУ служит больше чем 38 тысяч женщин, из них более 5 тысяч находятся на передовой.