РНБО запровадила низку санкцій проти фізичних і юридичних осіб РФ, а також екс-керівників України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України через триваючу гібридну агресію РФ проти України запровадила додаткові санкції проти фізичних і юридичних осіб держави-агресора. Про це УНН повідомили у прес-службі РНБО.
"Зокрема, застосовано санкції проти осіб, незаконно обраних до Державної думи Росії за результатами так званих виборів, проведених окупаційною владою на території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя, членів так званих виборчих комісій, українських підприємств у Криму, що були незаконно перереєстровані за російським законодавством. Також санкції запроваджено щодо посадових осіб російських правоохоронних органів і судів, причетних до незаконного утримання українських громадян у Росії", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у прес-службі, Рада національної безпеки і оборони України також застосувала санкції до колишніх керівників України, які оголошені в розшук і переховуються за кордоном та причетні до фінансування терористичної діяльності і гібридної агресії Росії проти України.
Крім того, запроваджено санкції проти підконтрольних Росії юридичних осіб, причетних до ведення Росією гібридної війни проти України в інформаційній сфері та кіберпросторі. Для забезпечення прозорості і синхронізації дії всі санкції, застосовані до фізичних і юридичних осіб, продовжено на 1 рік.
Нагадаємо, 29 грудня відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому були розглянуті питання запровадження обмежувальних економічних та інших заходів (санкцій), забезпечення кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури, ухвалення Доктрини інформаційної безпеки, Державної програми розвитку ЗСУ на період до 2020 року, а також змін до військово-адміністративного поділу території України.