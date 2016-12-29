СНБО ввел ряд санкций против физических и юридических лиц РФ, а также экс-руководителей Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины из-за продолжающейся гибридной агрессии РФ против Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СНБО.
"В частности, применены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную думу России по результатам так называемых выборов, проведенных оккупационными властями на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, членов так называемых избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству. Также санкции введены в отношении должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному содержанию украинских граждан в России", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, Совет национальной безопасности и обороны Украины также применил санкции к бывшим руководителям Украины, которые объявлены в розыск и скрываются за рубежом и причастны к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины.
Кроме того, введены санкции против подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведению Россией гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве. Для обеспечения прозрачности и синхронизации действий все санкции, примененные к физическим и юридическим лицам, продлены на 1 год.
Напомним, 29 декабря состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором были рассмотрены вопросы введения ограничительных экономических и других мер (санкций), обеспечения кибербезопасности, защиты критической инфраструктуры, принятие Доктрины информационной безопасности, Государственной программы развития ВСУ на период до 2020 года, а также изменений в военно-административное деление территории Украины.