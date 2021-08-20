РНБО вирішила відновити садибу Барбана та провести аудит пам'яток по всій Україні

Цитата

“Чому на нього (засідання РНБО — ред.) запросили голову Київської міської державної адміністрації. Одне з питань терміново постало перед РНБО — це те, що у нас архітектурна історична спадщина Києва розчиняється на очах, розчиняється в „стікляшках“, в хмарочосах. Деякі пастки архітектури не важливо з охоронним статусом, без охоронного статусу кияни встигають відбити, або зупинити руйнування на півдорозі. Деякі, як от цієї ночі на Обсерваторній — ні”, — розповів Никифоров.

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За його словами, через майже повністю знищення садиби Барбана Рада нацбезпеки та оборони ухвалила кілька рішень.

“Отже, дати оцінку руйнації садиби Барбана, якщо там є якісь кримінальні елемент відповідно розпочати розслідування. Друге — це відновити зруйновану пам’ятку і це рішення РНБО стосується різних рівнів, і поліції, і Київської міської державної адміністрації, уряду, місцевих влад по інших регіонах України. Підготувати аудит по усіх архітектурних цінностях по всій територіх України”, — сказав Никифоров.

Доповнення

У Києві вночі 20 серпня забудовник будівельною технікою майже повністю знищив історичну садибу Барбана, розташовану неподалік Львівської площі на вул. Обсерваторній.

Додамо, що голову Київської міської державної адміністрації — Київського міського голову Віталія Кличка викликали на засідання Ради національної безпеки та оборони України у п’ятницю, 20 серпня.



Проте Кличко заявив, що не зможе бути присутнім, адже “поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину”.