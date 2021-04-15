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РНБО сьогодні обговорить ескалацію на Сході та санкції проти контрабандистів: частина засідання - у таємному режимі

Київ • УНН

 • 13850 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Рада національної безпеки і оборони під головуванням Президента України Володимира Зеленського на засіданні у четвер, 15 квітня, обговорить безпекову ситуацію на сході країни - у таємному режимі, а також другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем та питання кібербезпеки. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

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"Сьогодні, 15 квітня 2021 року, під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання РНБО. На порядку денному – детальне обговорення безпекової ситуації на сході країни, а також ситуації в національній економіці з огляду на розпочатий державою процес зламу багаторічних корупційних схем", - повідомили в ОП.

Деталі

За даними ОП, одне з ключових питань порядку денного РНБО зі зрозумілих причин буде розглянуте в таємному режимі і стосуватиметься обговорення ситуації на Донбасі. "Держава цілком розуміє всі наявні ризики, прораховує будь-які варіанти розвитку подій, має відповідну інформацію за всіма актуальними напрямками, постійно корелює свої позиції з партнерами", - запевнили в Офісі Президента.

Крім того, як вказано, члени Ради нацбезпеки "розглянуть другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем".

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"Контрабанда, яка за десятиліття набула загрозливих масштабів, суттєво підриває нашу економічну безпеку та вимагає невідкладних рішень. Окрім спеціалізованих антиконтрабандних рішень, на засіданні будуть обговорені більш широкі питання, що стосуються економічної безпеки держави", - вказали в ОП.

Серед важливих питань також кібербезпека. Окремо, в розділі "Різне", будуть винесені на розгляд членів колегіального органу спеціальні питання від Глави держави.

Доповнення

З початку цього року значно почастішали засідання РНБО - їх проводять з періодичністю часом у два тижні. За рішенням РНБО вже накладено санкції, зокрема, і на політиків, контрабандистів, телеканали та ін.

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