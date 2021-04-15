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СНБО сегодня обсудит эскалацию на Востоке и санкции против контрабандистов: часть заседания - в тайном режиме

СНБО сегодня обсудит эскалацию на Востоке и санкции против контрабандистов: часть заседания - в тайном режиме

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Совет национальной безопасности и обороны под председательством Президента Украины Владимира Зеленского на заседании в четверг, 15 апреля, обсудит ситуацию с безопасностью на востоке страны - в тайном режиме, а также второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем и вопросы кибербезопасности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

Цитата:

"Сегодня, 15 апреля 2021 года, под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание СНБО. На повестке дня - детальное обсуждение ситуации з безопасностью на востоке страны, а также ситуации в национальной экономике, учитывая начатый государством процесс взлома многолетних коррупционных схем", - сообщили в ОП.

Детали

По данным ОП, один из ключевых вопросов повестки дня СНБО по понятным причинам будет рассмотрен в тайном режиме и будет касаться обсуждения ситуации на Донбассе. "Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами", - заверили в Офисе Президента.

Кроме того, как в указано, члены Совета нацбезопасности "рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем".

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"Контрабанда, которая за десятилетие приобрела угрожающие масштабы, существенно подрывает нашу экономическую безопасность и требует неотложных решений. Кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании будут обсуждены более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства", - указали в ОП.

Среди важных вопросов также кибербезопасность. Отдельно, в разделе "Разное", будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа специальные вопросы от Главы государства.

Дополнение

С начала этого года значительно участились заседания СНБО - их проводят с периодичностью время от времени в две недели. По решениям СНБО уже наложены санкции, в том числе и на политиков, контрабандистов, телеканалы и др.

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