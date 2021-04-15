СНБО сегодня обсудит эскалацию на Востоке и санкции против контрабандистов: часть заседания - в тайном режиме

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Совет национальной безопасности и обороны под председательством Президента Украины Владимира Зеленского на заседании в четверг, 15 апреля, обсудит ситуацию с безопасностью на востоке страны - в тайном режиме, а также второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем и вопросы кибербезопасности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.