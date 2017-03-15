РНБО сьогодні може розглянути питання блокади Донбасу — нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Рада національної безпеки і оборони на сьогоднішньому засіданні може розглянути питання блокади тимчасово окупованих територій Донбасу. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
“Я думаю, що крім питання "Сбербанка" РФ може бути розглянуте питання блокади окупованих територій Донбасу”, — сказав О.Гончаренко.
При цьому він додав, що не знає, які рішення може ухвалити РНБО, оскільки не є її членом.
Нагадаємо, 15 березня у Києві розпочалось екстренне засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Як повідомляв УНН, РНБО планує розглянути питання щодо російського “Сбербанку”.