РНБО: сектор оборони за пів року профінансований у повному обсязі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Фінансування органів сектору безпеки і оборони України протягом січня-червня 2020 року здійснено у повному обсязі — 101 млрд 894,8 млн грн. Такий висновок за результатами аналізу оприлюднили у Раді національної безпеки та оборони, передає УНН.
"Фінансування сектору безпеки і оборони України за загальним фондом держбюджету за цей період здійснено у повному обсязі відповідно до помісячного розпису асигнувань – 101 894,8 млн гривень", - йдеться у повідомленні РНБО.
За оперативними даними, вказаними РНБО, до спеціального фонду державного бюджету за цей період надійшло понад 69,7% надходжень від річного плану.
Такий аналіз стану відповідного фінансування сектору безпеки і оборони України протягом січня-червня 2020 року провів апарат РНБО України у межах контролю за виконанням рішення Ради нацбезпеки і оборони від 2 листопада 2019 року.
Секретар РНБО України Олексій Данілов наголосив, що матеріали до засідання РНБО України з питання “Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік“ по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України”, мають бути підготовлені з урахуванням проведеного аналізу.
Нагадаємо, Україна та США обговорили довгострокове співробітництво у сфері безпеки.