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СНБО: сектор обороны за полгода профинансирован в полном объеме

СНБО: сектор обороны за полгода профинансирован в полном объеме

Киев  •  УНН

 • 11557 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Финансирование органов сектора безопасности и обороны Украины в январе-июне 2020 года осуществлено в полном объеме - 101 млрд 894,8 млн грн. Такой вывод по результатам анализа обнародовали в Совете национальной безопасности и обороны, передает УНН.

"Финансирование сектора безопасности и обороны Украины по общему фонду госбюджета за этот период осуществлено в полном объеме в соответствии с помесячной росписью ассигнований – 101 894,8 млн гривен", - говорится в сообщении СНБО.

По оперативным данным, указанным СНБО, в специальный фонд государственного бюджета за этот период поступило более 69,7% поступлений от годового плана.

Такой анализ финансирования сектора безопасности и обороны Украины в январе-июне 2020 провел аппарат СНБО Украины в рамках контроля за выполнением решения Совета нацбезопасности и обороны от 2 ноября 2019 года.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что материалы к заседанию СНБО Украины по вопросу "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", должны быть подготовлены с учетом проведенного анализа.

Напомним, Украина и США обсудили долгосрочное сотрудничество в сфере безопасности.

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