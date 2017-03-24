РНБО невдовзі розгляне концепцію реформи СБУ на прикладі країн НАТО - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України невдовзі розгляне концепцію реформування Служби безпеки України на кращому досвіді країн-членів НАТО. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час заходів з нагоди 25-річчя СБУ, передає кореспондент УНН.
"Незабаром РНБО розгляне концепцію реформування СБУ з використанням досвіду найкращих практик країн-членів НАТО", - наголосив він.
Президент зазначив, що передбачається, що окремі функції СБУ, невластиві класичним спецслужбам, будуть поступово передані до інших правоохоронних органів.
Раніше у НАТО закликали Україну реформувати СБУ.