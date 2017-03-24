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РНБО невдовзі розгляне концепцію реформи СБУ на прикладі країн НАТО - П.Порошенко

Київ • УНН

 • 11523 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України невдовзі розгляне концепцію реформування Служби безпеки України на кращому досвіді країн-членів НАТО. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час заходів з нагоди 25-річчя СБУ, передає кореспондент УНН.

"Незабаром РНБО розгляне концепцію реформування СБУ з використанням досвіду найкращих практик країн-членів НАТО", - наголосив він.

Президент зазначив, що передбачається, що окремі функції СБУ, невластиві класичним спецслужбам, будуть поступово передані до інших правоохоронних органів.

Раніше у НАТО закликали Україну реформувати СБУ.

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