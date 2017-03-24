СНБО вскоре рассмотрит концепцию реформы СБУ на примере стран НАТО - П.Порошенко

КИЕВ. 24 марта. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины вскоре рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины на лучшем опыте стран-членов НАТО. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю 25-летия СБУ, передает корреспондент УНН.