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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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СНБО вскоре рассмотрит концепцию реформы СБУ на примере стран НАТО - П.Порошенко

СНБО вскоре рассмотрит концепцию реформы СБУ на примере стран НАТО - П.Порошенко

Киев • УНН

 • 11521 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины вскоре рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины на лучшем опыте стран-членов НАТО. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю 25-летия СБУ, передает корреспондент УНН.

"Вскоре СНБО рассмотрит концепцию реформирования СБУ с использованием опыта лучших практик стран-членов НАТО", - подчеркнул он.

Президент отметил, что предполагается, что отдельные функции СБУ, свойственные классическим спецслужбам, будут постепенно переданы в другие правоохранительные органы.

Ранее в НАТО призвали Украину реформировать СБУ.

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