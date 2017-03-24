СНБО вскоре рассмотрит концепцию реформы СБУ на примере стран НАТО - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины вскоре рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины на лучшем опыте стран-членов НАТО. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю 25-летия СБУ, передает корреспондент УНН.
"Вскоре СНБО рассмотрит концепцию реформирования СБУ с использованием опыта лучших практик стран-членов НАТО", - подчеркнул он.
Президент отметил, что предполагается, что отдельные функции СБУ, свойственные классическим спецслужбам, будут постепенно переданы в другие правоохранительные органы.
Ранее в НАТО призвали Украину реформировать СБУ.