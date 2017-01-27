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РНБО доручила Кабміну затвердити основні показники державного оборонного замовлення на 2017р

РНБО доручила Кабміну затвердити основні показники державного оборонного замовлення на 2017р

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні відбулось засідання Ради національної безпеки і оборони України. Рішенням РНБО України Уряду доручено затвердити схвалені на засіданні основні показники державного оборонного замовлення з урахуванням видатків, передбачених бюджетом на поточний рік. Про це УНН повідомили у прес-службі РНБО.

Як повідомили у прес-службі, на засіданні було розглянуто основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік та прогнозні показники на наступні два роки.

"Рішенням РНБО України Уряду доручено затвердити схвалені на засіданні основні показники державного оборонного замовлення з урахуванням видатків, передбачених бюджетом на поточний рік", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі РНБО зазначили, що серед визначених у державному оборонному замовленні пріоритетів: розробка та виробництво нових зразків озброєння та військової техніки, розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу, збільшення обсягу державних гарантій за кредитами та спрощення механізму їх отримання для суб'єктів господарювання, які залучаються до виконання державного оборонного замовлення.

Зокрема, державним оборонним замовленням передбачено забезпечити Збройні Сили України та інші військові формування новим перспективним озброєнням та військовою технікою: сучасними ракетними та артилерійськими системами, броньованими ракетними катерами, безпілотними літальними апаратами, бронетанковою технікою, засобами радіоелектронної боротьби і радіолокації, сучасними засобами зв'язку і управління, комплексами розвідки для артилерійських підрозділів, засобами спостереження, прицілювання та нічного бачення, планується також модернізація літаків, гелікоптерів та іншої військової техніки тощо.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки наголосив, що при формуванні замовлення цього року мають бути враховані всі недоліки, що мали місце у 2016-му і висловив впевненість, що 81% державного оборонного замовлення буде профінансовано.

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