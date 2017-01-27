СНБО поручил Кабмину утвердить основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год

Как сообщили в пресс-службе, на заседании были рассмотрены основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год и прогнозные показатели на следующие два года.

"Решением СНБО Украины Правительству поручено утвердить одобренные на заседании основные показатели государственного оборонного заказа с учетом расходов, предусмотренных бюджетом на текущий год", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СНБО отметили, что среди определенных в государственном оборонном заказе приоритетов: разработка и производство новых образцов вооружения и военной техники, развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, увеличение объема государственных гарантий по кредитам и упрощение механизма их получения для субъектов хозяйствования, привлекаемых к выполнению государственного оборонного заказа.

В частности, государственным оборонным заказом предусмотрено обеспечить Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования новым перспективным вооружением и военной техникой: современными ракетными и артиллерийскими системами, бронированными ракетными катерами, беспилотными летательными аппаратами, бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы и радиолокации, современными средствами связи и управления, комплексами разведки для артиллерийских подразделений, средствами наблюдения, прицеливания и ночного видения, планируется также модернизация самолетов, вертолетов и другой военной техники и тому подобное.