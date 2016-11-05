Різниця між Д.Трампом і Х.Клінтон скоротилась до 2%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп скоротив відставання за популярністю серед виборців від своєї суперниці в передвиборній гонці — демократа Хілларі Клінтон до двох процентних пунктів, повідомляє УНН з посиланням на Fox News.
Згідно з останніми даними, отриманими в період з 1 по 3 листопада, за Д.Трампа на президентських виборах, призначених на 8 листопада, в середньому готові віддати голоси 43% опитаних. Натомість Х.Клінтон мають намір підтримати 45% респондентів. Решта учасників опитування дали іншу відповідь.
Зазначимо, що за останні тижні відрив Х.Клінтон за популярністю поступово знижувався. У середині жовтня він становив приблизно шість процентних пунктів.
Як повідомляв УНН, за даними соціологічного опитування Хілларі Клінтон випереджає Дональда Трампа на 3%.