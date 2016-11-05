Разница между Д.Трампом и Х.Клинтон сократилась до 2%

Согласно последним данным, полученным в период с 1 по 3 ноября, за Д.Трампа на президентских выборах, назначенных на 8 ноября, в среднем готовы отдать голоса 43% опрошенных. Х.Клинтон намерены поддержать 45% респондентов. Остальные участники опроса дали другой ответ.

Отметим, что за последние недели отрыв Х.Клинтон по популярности постепенно снижался. В середине октября он составлял примерно шесть процентных пунктов.

Как сообщал УНН, по данным социологического опроса Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа на 3%.