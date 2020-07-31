Різке зростання COVID-19 на Донеччині: за добу виявили 16 інфікованих
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. В Донецькій області станом на вечір четверга зафіксовано 16 нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Всього в області зафіксовано 881 інфікований. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.
"За четвер, 30 липня, у Донецькій області виявили ще 16 хворих на коронавірусну хворобу", написав Кириленко.
Так, географія поширення коронавірусної інфекції наступна:
- 6 у Слов'янську (10-річнтй хлопчик, чоловіки 41 і 72 років, 9-місячна дівчинка та жінки 42 і 63 років);
- 5 у Краматорську (чоловіки 20 і 69 років та жінки 40, 57 і 79 років);
- 2 у Маріуполі (чоловік 48 років та жінка 61 року);
- 1 у Мангушському районі (чоловік 57 років);
- 1 у Миколаївці (чоловік 45 років);
- 1 у Черкаській ОТГ (жінка 69 років).
Очільник ОДА додав, що серед хворих, виявлених у Краматорську, є одна медпрацівниця.
"Знову маємо різке зростання захворюваності. Це яскраве свідчення, що не можна нехтувати заходами безпеки. Вкотре закликаю дотримуватися карантинних обмежень і протиепідемічних пересторог. Уникайте скупчень людей, використовуйте індивідуальні засоби захисту. Тільки так можна вберегти свої здоров'я та життя", - написав очільник ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 68 794 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 673 — летальні. Кабмін України продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.