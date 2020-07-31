Резкий рост COVID-19 в Донецкой области: за сутки обнаружили 16 инфицированных
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер четверга зафиксировано 16 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в области зафиксировано 881 инфицированный. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“За четверг, 30 июля, в Донецкой области обнаружили еще 16 больных коронавирусной болезнью”, — написал Кириленко.
Так, география распространения коронавирусной инфекции следующая:
— 6 в Славянске (10-ричнтй мальчик, мужчины 41 и 72 лет, 9-месячная девочка и женщины 42 и 63 лет);
— 5 в Краматорске (мужчины 20 и 69 лет и женщины 40, 57 и 79 лет);
— 2 в Украинке (мужчина 48 лет и женщина 61 года)
— 1 в Мангушский районе (мужчина 57 лет);
— 1 в Николаевке (мужчина 45 лет);
— 1 в Черкасской ОТГ (женщина 69 лет).
Глава ОГА добавил, что среди больных, выявленных в Краматорске, есть одна медработница.
“Опять имеем резкий рост заболеваемости. Это яркое свидетельство, что нельзя пренебрегать мерами безопасности. Еще раз призываю соблюдать карантин и противоэпидемические предосторожности. Избегайте скоплений людей, используйте индивидуальные средства защиты. Только так можно уберечь свои здоровье и жизнь”, — написал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 68 794 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1673 — летальные. Кабмин Украины продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.