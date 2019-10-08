Різке похолодання чи бабине літо: якої погоди чекати українцям цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Від заморозків на ґрунті до неочікуваного потепління до 21° – синоптики повідомили, якої погоди чекати в Україні на тижні. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так за даними синоптиків, вночі 9 жовтня у східних, Сумській, центральних (крім Вінницької) та південних (крім Одеської) областей сильні заморозки у повітрі 0-5° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); 10 жовтня у східних та Запорізькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).
В Укргідрометцентрі також детально розповіли, яких температурних зміни чекати 9 жовтня. У цей день, за даними синоптиків, буде хмарно з проясненнями.
“У західних та Житомирській, вдень і в північних областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.
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Температура вночі у західних, більшості північних, Вінницькій та Одеській областях 1-6° тепла, на решті території заморозки в повітрі 0-5°; температура вдень 8-13° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°”, — повідомили в Укргідрометцентрі.
Мінлива хмарність очікується 10-11 жовтня.
“10 жовтня в західних, вдень і в північних областях невеликий дощ, протягом 11 жовтня у південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській та східних областях дощі, окремі грози; на решті території без істотних опадів.
Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с”, — йдеться у повідомленні.
Температура вночі 4-9° тепла (10 жовтня у східних та Запорізькій областях 2-7° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), 11 жовтня на півдні та сході країни 7-12° тепла; вдень 10 жовтня 14-19°, на Одещині та Миколаївщині до 23°, 11 жовтня 11-16°, на півдні до 20°.
А 12- 13 жовтня в Україні прогнозують теплу погоду без опадів.
Температура вночі 4-9°, на узбережжі до 12°; вдень 12 жовтня 11-17°, на Закарпатті, Прикарпатті, у південних областях, 13 жовтня в Україні 15-21°, відзначають синоптики.