Резкое похолодание или бабье лето: какой погоды ждать украинцам на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. От заморозков на почве до неожиданного потепления до 21° - синоптики сообщили, какой погоды ждать в Украине на неделе. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Так по данным синоптиков, ночью 9 октября в восточных, Сумской, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областей сильные заморозки в воздухе 0-5 ° (II уровень опасности, оранжевый) 10 октября во восточных и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый).
В Укргидрометцентре также подробно рассказали, каких температурных изменений ждать 9 октября. В этот день, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями.
"В западных и Житомирской, днем и в северных областях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.
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Температура ночью в западных, большинстве северных, Винницкой и Одесской областях 1-6° тепла, на остальной территории заморозки в воздухе 0-5°; температура днем 8-13° тепла, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 14-19°", - сообщили в Укргидрометцентре.
Переменная облачность ожидается 10-11 октября.
"10 октября в западных, днем и в северных областях небольшой дождь, в течение 11 октября в южной части, Кировоградской, Днепропетровской и восточных областях дожди, грозы; на остальных территории без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с", - говорится в сообщении.
Температура ночью 4-9° тепла (10 октября в восточных и Запорожской областях 2-7° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°), 11 октября на юге и востоке страны 7-12° тепла; днем 10 октября 14-19°, в Одесской и Николаевской до 23°, 11 октября 11-16°, на юге до 20°.
А 12-13 октября в Украине прогнозируют теплую погоду без осадков.
Температура ночью 4-9°, на побережье до 12°; днем 12 октября 11-17°, на Закарпатье, Прикарпатье, в южных областях, 13 октября в Украине 15-21°, отмечают синоптики.