Різдвяний святвечір для нужденних відбувся у Львівському палаці мистецтв
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Сьогодні, у переддень Різдва Христового, міська громадська організація “Спільнота взаємодопомоги “Оселя” організувала Різдвяний святвечір для людей, які через певні життєві обставини не мають змоги відчути духовну атмосферу Різдва. Долучився до Вечері і розділив спільну трапезу з потребуючими міський голова Львова Андрій Садовий. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
Різдвяний святвечір для безхатченків, малозабезпечених, неповносправних людей відбувся у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17).
Львівська громадська організація “Спільнота взаємодопомоги “Оселя” влаштовує святкові різдвяні обіди (а також великодні) з 2003 року, запрошуючи людей, які через різні життєві обставини не мають можливості відчути святковий настрій та духовну атмосферу свята Різдва Христового.
“Вітаю зі святом Христового Різдва. Хай ця радість народженого Ісуса доторкнеться кожного з вас і вашого серця. Хай ця радість у вас перебуває”, — зазначив Владика Ігор, Митрополит Львівський УГКЦ.
“Бажаю, щоб тепло було в наших серцях, щоб ми завжди тримались разом. Христос рождається”, — зазначив міський голова Львова А.Садовий.
Цього року участь у Святвечорі взяли понад 500 осіб. Допомагали у закупівлі і приготування страв благодійники та волонтери.
Нагадаємо, Свята Вечеря відбудеться також сьогодні для підопічних Центру обліку та нічного перебування бездомних (вул. Кирилівська, 3а).