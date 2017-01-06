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Рождественский сочельник для нуждающихся состоялся во Львовском дворце искусств

Рождественский сочельник для нуждающихся состоялся во Львовском дворце искусств

Киев • УНН

 • 7512 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Сегодня, в канун Рождества Христова, городская общественная организация "Сообщество взаимопомощи " Оселя " организовала Рождественский сочельник для людей, которые в силу жизненных обстоятельств не имеют возможности почувствовать духовную атмосферу Рождества. Присоединился к Вечери и разделил общую трапезу с нуждающимися городской председатель Львова Андрей Садовый. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Рождественский сочельник для бездомных, малоимущих, инвалидов  состоялся во Львовском дворце искусств (ул. Коперника, 17).

Львовская общественная организация "Сообщество взаимопомощи " Оселя " устраивает праздничные рождественские обеды (а также пасхальные) с 2003 года, приглашая людей, которые в силу разных жизненных обстоятельств не имеют возможности почувствовать праздничное настроение и духовную атмосферу праздника Рождества Христова.

"Поздравляю с праздником Рождества Христова. Пусть эта радость родившегося Иисуса коснется каждого из вас и вашего сердца. Пусть эта радость будет в вас ", - отметил Владыка Игорь, Митрополит Львовский УГКЦ.

"Желаю, чтобы тепло было в наших сердцах, чтобы мы всегда держались вместе. Христос рождается ", - отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

В этом году   в сочельнике приняли участие более 500 человек. Помогали в закупке и приготовления блюд благотворители и волонтеры.

Напомним, Святой Ужин состоится также сегодня для подопечных Центра учета и ночного пребывания бездомных (ул. Кирилловская, 3а).

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