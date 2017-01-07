Різдвяний обід для малозабезпечених та безпритульних відбувся у Львові

“Я вас усіх вітаю. Бажаю вам добра, щоб це Різдво принесло тепло, щоб усі були щасливі. Христос рождається”, — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Храм Покрови Пресвятої Богородиці та Міжнародна Мирянська спільнота Святого Егідія вже вдев’яте організували різдвяний обід для незахищених верств суспільства, щоб створити для них справжнє свято у день Різдва.

“Те, що ви сьогодні сидите тут, — це не просто так, це багато людей трудилось. Крім спільноти святого Егідія, є велика частина волонтерів зі всієї України. Добре щось отримувати, але ще краще щось давати. Те, що ми сьогодні маємо на столі, — це було старання тих чи інших жертводавців. Ми кожен можемо щось подарувати, навіть подарувати просто час — просто поспілкуватись, побути разом. Тому зичу нам, коли ми говоримо про Різдво Христове, усміхнутись, бо це не просто свято, що Ісус Христос народився, а це свято, що ми після смерті Його покликані до життя вічного”, — зазначив Владика Венедикт, єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ.

“Щороку у понад 75 країнах світу накривають святкові столи для людей, які часто є забуті, викинені на периферії своїх міст і на периферії людського серця. Але так, як Ісус народився як бездомний і біженець, ми хочемо пережити це Різдво дуже конкретно, будучи близькими до цих людей”, — зазначають організатори.

Нагадаємо, у переддень Різдва Христового, міська громадська організація “Спільнота взаємодопомоги “Оселя” організувала Різдвяний святвечір для людей, які через певні життєві обставини не мають змоги відчути духовну атмосферу Різдва.