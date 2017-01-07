Рождественский обед для малообеспеченных и бездомных состоялся во Львове

КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня, в день Рождества Христова, беспризорные и малообеспеченные люди собрались за праздничным Рождественским обедом. В Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Лычаковское, 175) в этом году около 300 нуждающихся сели за рождественские столы. Присоединился к праздничному обеду и разделил с нуждающимися радость Рождества и городской председатель Львова Андрей Садовый с женой Екатериной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.