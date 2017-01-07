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Рождественский обед для малообеспеченных и бездомных состоялся во Львове

Рождественский обед для малообеспеченных и бездомных состоялся во Львове

Киев • УНН

 • 15266 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня, в день Рождества Христова, беспризорные и малообеспеченные люди собрались за праздничным Рождественским обедом. В Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Лычаковское, 175) в этом году около 300 нуждающихся сели за рождественские столы. Присоединился к праздничному обеду и разделил с нуждающимися радость Рождества и городской председатель Львова Андрей Садовый с женой Екатериной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"Я вас всех поздравляю. Желаю вам добра, чтобы это Рождество принесло тепло, чтобы все были счастливы. Христос рождается", - отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы и Международное мирское сообщество Святого Эгидия уже в девятый раз организовали рождественский обед для незащищенных слоев общества, чтобы создать для них настоящий праздник в день Рождества.

"То, что вы сегодня сидите здесь, - это не просто так, это много людей трудилось. Кроме сообщества святого Эгидия, большая часть волонтеров со всей Украины. Хорошо что-то получать, но еще лучше что-то давать. То, что мы сегодня имеем на столе, - это было старание тех или иных жертвователей. Мы каждый можем что-то подарить, даже подарить просто время - просто пообщаться, побыть вместе. Поэтому желаю нам, когда мы говорим о Рождестве Христовом, улыбнуться, потому что это не просто праздник, Иисус Христос родился, а это праздник, мы после смерти Его призваны к жизни вечной", - отметил Владыка Венедикт, епископ-помощник Львовской архиепархии УГКЦ.

"Каждый год более чем в 75 странах мира накрывают праздничные столы для людей, которые часто являются забытыми, выброшенными на периферии своих городов и на периферии человеческого сердца. Но так, как Иисус родился как бездомный и беженец, мы хотим пережить это Рождество очень конкретно, будучи близкими к этим людям", - отмечают организаторы.

Напомним, в канун Рождества Христова, городская общественная организация "Сообщество взаимопомощи "Оселя" организовала Рождественский сочельник для людей, которые в силу жизненных обстоятельств не имеют возможности почувствовать духовную атмосферу Рождества.

Украинские Национальные Новости

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