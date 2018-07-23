Різанина у Києві: з'явились подробиці затримання громадянина Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Поліція розкрила подробиці затримання громадянина Польщі, який вбив чоловіка та ножем поранив жінку. Про це повідомила прес-служба Національної поліції м.Києва, передає УНН.
“Потерпілого госпіталізували до лікарні, де він помер. У цей момент ми отримали інформацію про затримання на вулиці Двінській чоловіка, який із ножем напав на жінку. Його дії вчасно помітили поліцейські охорони, яким він почав погрожувати ножем та газовим балончиком. У зв’язку з цим, правоохоронці застосували табельну вогнепальну зброю, а зловмисник отримав поранення ноги”, — заявив заступник начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Олександр Пивовар.
За словами заступника начальника Управління поліції охорони у місті Києві Григорія Ткаченка, потерпілій та її кривднику надали першу допомогу, після чого їх обох госпіталізували до лікарні.
“При появі правоохоронців зловмисник почав погрожувати газовим балончиком, а на словесні попередження поліцейських кинувся із ножем. Тому старший групи реагування прийняв рішення застосувати табельну вогнепальну зброю, спричинивши поранення у ногу”, — пояснив Григорій Ткаченко.
“Підозрюваний — громадянин Польщі, 1989 року народження. За фактом подій розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 15 ст. 115 (Замах на вбивство), ст. 115 (Умисне вбивство) та ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку) Кримінального кодексу України. Іноземцю може загрожувати довічне ув’язнення”, — додав Олександр Пивовар.
Нагадаємо, 23 липня у Києві сталась різанина: одна людина загинула, ще одна — отримала ножові поранення.