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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 37939 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 123964 просмотра

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8 марта, 10:25 • 131525 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168849 просмотра

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Поножовщина в Киеве: появились подробности задержания гражданина Польши

Поножовщина в Киеве: появились подробности задержания гражданина Польши

Киев  •  УНН

 • 21041 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Полиция раскрыла подробности задержания гражданина Польши, который убил мужчину и ножом ранил женщину. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева, передает УНН.

“Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он умер. В этот момент мы получили информацию о задержании на улице Двинской мужчины, который с ножом напал на женщину. Его действия вовремя заметили полицейские охраны, которым он начал угрожать ножом и газовым баллончиком. В связи с этим, правоохранители применили табельное огнестрельное оружие, а злоумышленник получил ранение ноги”, — заявил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Александр Пивовар.

По словам заместителя начальника Управления полиции охраны в городе Киеве Григория Ткаченко, потерпевшей и ее обидчику оказали первую помощь, после чего их обоих госпитализировали в больницу.

“При появлении правоохранителей злоумышленник начал угрожать газовым баллончиком, а на словесные предупреждения полицейских бросился с ножом. Поэтому старший группы реагирования принял решение применить табельное огнестрельное оружие, вызвав ранение в ногу”, - пояснил Григорий Ткаченко.

“Подозреваемый — гражданин Польши, 1989 года рождения. По факту событий начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 15 в. 115 (Покушение на убийство), ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка) Уголовного кодекса Украины. Иностранцу может грозить пожизненное заключение”, - добавил Александр Пивовар.

Напомним, 23 июля в Киеве произошла поножовщина: один человек погиб, еще один — получил ножевые ранения.

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