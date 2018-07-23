Поножовщина в Киеве: появились подробности задержания гражданина Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Полиция раскрыла подробности задержания гражданина Польши, который убил мужчину и ножом ранил женщину. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева, передает УНН.
“Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он умер. В этот момент мы получили информацию о задержании на улице Двинской мужчины, который с ножом напал на женщину. Его действия вовремя заметили полицейские охраны, которым он начал угрожать ножом и газовым баллончиком. В связи с этим, правоохранители применили табельное огнестрельное оружие, а злоумышленник получил ранение ноги”, — заявил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Александр Пивовар.
По словам заместителя начальника Управления полиции охраны в городе Киеве Григория Ткаченко, потерпевшей и ее обидчику оказали первую помощь, после чего их обоих госпитализировали в больницу.
“При появлении правоохранителей злоумышленник начал угрожать газовым баллончиком, а на словесные предупреждения полицейских бросился с ножом. Поэтому старший группы реагирования принял решение применить табельное огнестрельное оружие, вызвав ранение в ногу”, - пояснил Григорий Ткаченко.
“Подозреваемый — гражданин Польши, 1989 года рождения. По факту событий начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 15 в. 115 (Покушение на убийство), ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка) Уголовного кодекса Украины. Иностранцу может грозить пожизненное заключение”, - добавил Александр Пивовар.
Напомним, 23 июля в Киеве произошла поножовщина: один человек погиб, еще один — получил ножевые ранения.