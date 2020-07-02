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Різанина на Житомирщині: у Києві затримали підозрюваного у вбивстві

Київ • УНН

 • 13960 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Поліцейські затримали у Києві чоловіка, якого підозрюють у вбивстві однієї людини та ножовому пораненні ще вісьмох. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

“2 липня уночі в одному з мікрорайонів Києва розшуківці кримінальної поліції ГУНП Житомирщини затримали 40-річного жителя Іршанська. Чоловік перебував у розшуку після травмування у ході вуличного конфлікту 9 людей. Нині з ним працюють слідчі”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у ході першочергових заходів поліцейські знайшли автомобіль чоловіка та провели низку невідкладних обшуків. Упродовж подальшого періоду тривав комплекс слідчо-розшукових заходів для встановлення місця перебування підозрюваного. До їх проведення були залучені додаткові сили та засоби поліції, зокрема місцевість, у тому числі лісові масиви, довкола смт. Іршанська була ретельно перевірена та відпрацьована. Подвірні та поквартирні обходи жителів найближчих до місця події населених пунктів Хорошівського району охопила кілька тисяч людей. Проводилися й інші заходи непублічного характеру.

“За нашою інформацією, чоловік переховувався в одній із зйомних квартир упродовж двох останніх діб. Його пересування були максимально обмежені і кожен вихід на вулицю супроводжувався конспіративними заходами”, - сказав начальник поліції області Юрій Олійник.

Повідомляється, що за наявною інформацією, чоловік спочатку кілька днів переховувався в одному з дачних масивів Хорошівського району, а потім уночі попутним транспортом дістався столиці.

Вказано, що йому оголошено про підозру у вчиненні кримінальних діянь, передбачених ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати ув’язнення на термін до 15 років або довічне позбавлення волі.

“Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та вимагання. Судом чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 60 діб без права внесення застави”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік наніс ножові поранення 9 особам, одна людина померла.

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